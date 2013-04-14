На радость детворе

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Учкудукском районе идет активное строительство детского парка, расположенного при въезде в город.

В эти выходные там прошел хашар с участием представителей коммунальных служб города, активистов общественного движения молодежи "Камолот" и Совета молодых специалистов Северного рудоуправления НГМК. Ими убрана территория, посажены цветы и различные деревья.

После завершения работ учкудукская детвора будет с удовольствием кататься на качелях, каруселях и другом развлекательном оборудовании, подаренном немецкой фирмой "ENGINEERING DOBERSEK GmbH ANLAGENBAU", общей стоимостью 627 миллионов сумов. Кроме того, Навоийским горно-металлургическим комбинатом закуплено в СП "Совпластитал" оборудование для детских площадок на 134 миллиона сумов. Сдача парка развлечений планируется к Международному дню защиты детей.

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