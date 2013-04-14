В Навои прошел фестиваль детского творчества "Истиклол гунчалари"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12-13 апреля в городе Навои прошел областной фестиваль детского творчества "Истиклол гунчалари"("Ростки независимости"), в котором приняли участие коллективы центров детского творчества и общеобразовательных школ со всех городов и районов области. Фестиваль был организован управлением народного образования в рамках выполнения Государственной программы "Год благополучия и процветания", а также дальнейшего развития деятельности центров детского творчества и всемерной поддержки одаренных детей.

В рамках фестиваля на аллее фонтанов парка культуры и отдыха имени Алишера Навои была развернута выставка-распродажа швейных изделий, картин, игрушек, сувениров и различных детских поделок, изготовленных детьми в кружках центров детского творчества и общеобразовательных школ. Посетители ярмарки с удовольствием приобретали на память сувениры и различные работы, изготовленные детьми, тем самым вносили свой вклад в развитие творческих способностей юных "мастеров".

Церемония награждения победителей смотра-конкурса детского творчества прошла в Амфитеатре городского отдела по делам культуры и спорта. Участников фестиваля приветствовал хоким Навоийской области, сенатор Эркинжон Турдимов. По единогласному решению жюри, победителями в различных номинациях (лучшее швейное изделие, лучшая игрушка, лучшая картина и т д.) были признаны одаренные дети, представители всех районов и городов региона. Победителям вручены грамоты и памятные подарки управления народного образования. В заключение лучшие детские творческие коллективы, исполнители танцев и песен, выступили с концертной программой перед участниками и гостями фестиваля.

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