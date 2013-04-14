В Узбекистане обсудили перспективы развития садоводства

ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Меры по дальнейшему развитию плодоовощеводства, организации теплиц, парников и интенсивных садов в Узбекистане обсуждались на пресс-конференции 12 апреля в научно-производственной корпорации по садоводству, виноградарству и виноделию "Мева-Шарбат" при НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени Р.Р.Шредера.

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана, ведущие ученые и специалисты НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени Р.Р.Шредера, представители СМИ.

Выступающие предоставил подробные сведения об осуществляемых мерах по обеспечению продовольственной безопасности в стране в свете постановлений Президента, правительства Республики Узбекистан.

Отдельное внимание уделено мероприятия по полному удовлетворению растущих потребностей населения в качественной и дешевой продукции плодоовощеводства, бахчеводства, виноградарства и картофелеводства.

Представители средств массовой информации получили на пресс-конференции обстоятельные ответы по интересующим вопросам.

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