Помощник госсекретаря США посетил Самарканд и Бухару

ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Пребывающий в Узбекистане с рабочим визитом помощник госсекретаря США Майкл Хаммер 12-13 апреля посетил Самарканд и Бухару. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Узбекистане.

12 апреля помощник госсекретаря США посетил город Самарканд. Здесь он встретился с руководством, преподавателями и студентами Самаркандского государственного университета и передал в дар информационно-библиотечному центру вуза несколько книг по изучению английского языка. М.Хаммер также отведал самаркандского плова и посетил ряд достопримечательностей второй столицы Узбекистана, в том числе, гробницу Тамерлана Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, а также знаменитую площадь Регистан.

На следующий день американский дипломат отправился в древний город Бухару, где провел встречу с коллективом Бухарского государственного университета и студентами программы преподавания английского языка "English Access Microscholarship Program". Насладившись вкусным обедом и зеленым чаем в кафе на Ляби-Хауз, М.Хаммер посетил исторические памятники города, такие как цитадель Арк, медресе Мири Араб, мечеть Калян. Он также побывал на восточном бухарском базаре.

Таким образом, помощник госсекретаря США Майкл Хаммер завершил свою поездку в Центральную Азию с 7 по 15 апреля, в ходе которой он совершил визиты Таджикистан и Узбекистан.

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