В Узбекистане вступил в силу новый закон о безопасности дорожного движения

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Ислам Каримов подписал законодательный акт (№ ЗРУ-348 от 10 апреля 2013 года), которым утвердил новую редакцию Закона Республики Узбекистан "О безопасности дорожного движения". Документ был принят Законодательной палатой 7 ноября 2012 года и одобрен Сенатом 28 марта 2013 года.

Новый закон состоит из 31 статьи (в старой редакции – 24), в которой регламентированы основные цели, понятия и принципы обеспечения безопасности дорожного движения, а также полномочия, права и ответственность государственных органов и других субъектов взаимоотношений в этой сфере.

Одним из нововведений стало предоставление органам самоуправления граждан и ННО права принимать участие в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения (Статья 11). Они в частности смогут вносить предложения по осуществлению мероприятий и совершенствованию нормативно-правовых актов и нормативных документов в области БДД, участвовать в мероприятиях по профилактике ДТП, а также участвовать в выработке решений в этой области.

Обязанности владельцев транспортных средств по обеспечению БДД (Статья 12) дополнены требованием осуществлять обязательное страхование своей гражданской ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того владельцы транспортных средств обязаны эксплуатировать технически исправные транспортные средства, допускать к управлению транспортными средствами лиц, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших медицинский осмотр, а также соблюдать законодательство о БДД и требования экологической безопасности.

Новой редакцией регламентированы требования к проектированию, строительству и реконструкции дорог, в дополнение к их ремонту и содержанию.

Закон также дополнен Статьей 14 "Обустройство дорог объектами сервиса", согласно которой юридические и физические лица, в ведении которых находятся дороги, принимают меры к обустройству этих дорог предусмотренными объектами сервиса в соответствии с нормами проектирования, планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов. Они также предоставляют участникам дорожного движения информацию о наличии таких объектов и расположении ближайших учреждений здравоохранения и связи, а также информацию о безопасных условиях движения на соответствующих участках дорог.

Документом предусмотрены и другие изменения и дополнения.

Президент поручил Кабинету Министров Республики Узбекистан привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом и обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Закон вступил в силу с 11 апреля 2013 года.

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