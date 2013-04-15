Обсуждены научные работы студентов

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском государственном университете в апреле проводится предметный месячник, посвященный анализу подготовки кадров по научным исследованиям и научной педагогике, а также повышению эффективности работы в данном направлении.

В рамках данного месячника 13 апреля состоялась конференция с участием профессорско-преподавательского состава факультета биологии вуза, магистров и студентов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.

В процессе конференции студенты факультета выступили с докладами и защищали свои исследования перед научной аудиторией. Особый интерес у присутствовавших вызвали исследования студентки 4-го курса Д.Мамановой, посвященные инфекционным заболеваниям крупнорогатого скота и других животных, используемых в сельском хозяйстве.

В ходе доклада также состоялся обмен мнениями и обсуждения по теме выступления. В этот день с докладами выступили около 10 студентов. Их работы были всесторонне обсуждены с участием профессоров факультета.

Подобные конференции состоятся и в других факультетах вуза.

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