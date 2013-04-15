В Самарканде завершен региональный этап спортивных игр "Универсиада-2013"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 14 апреля завершился региональный этап спортивных состязаний "Универсиада-2013", в котором приняли участие студенты вузов соседних областей.

Команда самаркандских студентов по футболу сыграла вничью с представителями Джизака, однако победила футболистов Навоийской области со счетом 3:0. Игра вничью с Джизаком дала возможность самаркандцам выйти по очкам в первенство по футболу.

Кроме этого, спортсмены Самаркандской области смогли набрать достаточное количество очков по гандболу и волейболу для того, чтобы принять участие в республиканском этапе соревнований "Универсиада-2013".

В мае они направятся в Бухарскую область для участия в финальных состязаниях Универсиады.

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