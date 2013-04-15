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Президент Узбекистана посетил Россию с официальным визитом
15.04.2013 18:32

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14-15 апреля Президент Узбекистана Ислам Каримов совершил официальный визит в Российскую Федерацию по приглашению Президента Владимира Путина. Как отмечает пресс-служба узбекского лидера, данный визит является логическим продолжением диалога двух стран на высшем уровне, в рамках которого была принята Декларация об углублении стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией.

Глава государства прибыл в Москву 14 апреля. После торжественной церемонии встречи в аэропорту "Внуково-2" российской столицы, где в честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул, узбекская делегация отбыла в отведенную ей резиденцию в Кремле.

15 апреля прошли основные мероприятия официального визита Президента Узбекистана в РФ. В частности, в Кремле состоялась встреча лидеров двух стран в узком составе. Как сообщает пресс-служба Президента РФ, приветствуя высокого гостя, В.Путин отметил, что в России рассматривают Узбекистан как ключевого партнера в регионе. Выразив удовлетворение уровнем торгово-экономических связей двух стран, российский лидер подчеркнул, что за 1-й квартал текущего года взаимный товарооборот вырос на 20%.

По словам В.Путина, Россия и Узбекистан активно сотрудничают в различных международных организациях, где постоянно не только учитывают интересы друг друга, но и во многом поддерживают. В этой связи он выразил особые слова благодарности Министерству иностранных дел Узбекистана и другим коллегам.

Далее в Кремле прошли российско-узбекистанские переговоры в расширенном составе. Приветствуя узбекскую делегацию, Президент России подчеркнул, что Узбекистан, безусловно, занимает особое место в российской политике. "Эта страна – по-моему, уже более чем с тридцатимиллионным населением – находится на стыке очень многих интересов и стран", сказал В.Путин. С его слов, Узбекистан – это страна, которая граничит с Афганистаном, с нашими соседями по среднеазиатскому региону и демонстрирует стабильность, уверенность в своем развитии.

По итогам переговоров, лидеры двух стран сделали заявления для СМИ. В.Путин отметил, что переговоры с Президентом Узбекистана прошли в дружеской и конструктивной атмосфере. Детально обсуждены практически все аспекты взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями относительно содержания и перспектив интеграционных процессов на постсоветском пространстве, в рамках СНГ, по актуальным международным проблемам.

В принципиальном плане согласованы условия присоединения Узбекистана к Договору о зоне свободной торговли Содружества Независимых Государств. "Исходим из того, что на предстоящем заседании Совета глав правительств СНГ в Минске 31 мая будет подписан соответствующий протокол", сказал Президент РФ. Он подчеркнул, что плотное взаимодействие с Ташкентом по самым различным направлениям будет продолжено. "Мы придаем этому первостепенное значение", сказал В.Путин.

Президент Узбекистана в своем выступлении поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить с официальным визитом Москву, за радушный прием и теплое гостеприимство. "Мы рассматриваем настоящий визит как востребованное и закономерное продолжение узбекско-российского политического диалога и двусторонних встреч на высоком уровне для укрепления и углубления двустороннего сотрудничества, практического наполнения новым содержанием основополагающих договоров о стратегическом партнерстве и союзничестве", сказал И.Каримов.

Он отметил, что Узбекистан выступает за расширение и углубление тесного сотрудничества с Россией в рамках ООН, ШОС, СНГ и других авторитетных международных организаций. Большое место в наших переговорах занимали вопросы дальнейшего расширения и углубления сотрудничества в экономической, инновационной сферах, в сфере торговли, сказал узбекский лидер.

По итогам визита Президента Узбекистана в Россию был подписан ряд документов, направленных на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, научно-технической и других сферах. Так, в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:

  • Программа экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан на 2013–2017 годы;
  • Программа сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан в культурно-гуманитарной и научно-технической сферах на 2013–2015 годы;
  • Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о поощрении и взаимной защите инвестиций;
  • Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о реадмиссии и Исполнительный протокол о порядке реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о реадмиссии;

В преддверии визита, 11-12 апреля были подписаны:

  • Соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
  • Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Протокол о взаимодействии между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом.

УЗИНФОРМ

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