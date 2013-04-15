В Фергане прошел семинар-тренинг по развитию ППО

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. На днях в городе Фергане прошел семинар-тренинг на тему "Обеспечение эффективной работы первичных партийных организаций (ППО) областных Кенгашей политических партий".

В мероприятии, организованном по инициативе областного регионального отделения независимого института по мониторингу формирования гражданского общества, приняли участие представители ППО политических партий области.

В ходе семинара его участникам разъяснены методы работы, исходя из указанных задач в уставах партий, вопросы укрепления взаимодействия ППО с депутатскими группами, а также роль политических партий в социально-политической жизни общества.

В продолжение мероприятия разговор шел о принципах организации работы ППО, оптимальном формировании их состава, управлении деятельности ППО со стороны районных и городских Кенгашей политических партий. Вместе с этим, отмечены социально-политические задачи ППО и пути их эффективного выполнения.

В заключение семинара представители ППО смогли задать интересующие их вопросы сотрудникам НИМФОГО.

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