Встреча с молодежью

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 13 апреля в общеобразовательной школе №24 Ферганского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Крепкое здоровье – залог гармоничного развития", организованное по инициативе районного отделения народного образования, при поддержке районного отделения медицинского образования.

В рамках мероприятия ученики 9-х классов школы и колледжей района провели беседу с врачами и специалистами сферы здравоохранения области.

В процессе встречи ее участники говорили о профилактике распространенных заболеваний среди молодежи, в число которых входит анемия, заболевания щитовидной железы и другие.

Наряду с этим, до студентов колледжей доведена информация о негативных последствиях родственных и ранних браков, роли гигиены, правильном питании, а также о физической подготовке подрастающего поколения.

Учащаяся молодежь в свою очередь приняла активное участие в мероприятии, задавалось множество вопросов, касающихся психологического состояния подростков, последствий вредных привычек, наркомании и алкоголизма и т.д.

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