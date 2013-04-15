Узбекистан посещает делегация парламента Испании

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла парламентская делегация Испании во главе с сенатором, членом Совета Европы Педро Аграмунтом. Целью визита является проведение встреч и переговоров с депутатами Законодательной палаты и членами Сената Олий Мажлиса, в министерствах иностранных дел и внешних экономических связей, инвестиций и торговли.

15 апреля делегация Испании была принята в МИД Узбекистана. На встрече обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-испанского диалога, законодательной поддержки двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях.

Стороны уделили отдельное внимание культурно-гуманитарным аспектам отношений, в том числе, в туристической сфере, а также обменялись мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

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