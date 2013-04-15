Узбекистан и Израиль обсудили привлечение передовых агротехнологий

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль Хилел Ньюман 15 апреля был принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, на встрече обсуждены состояние и перспективы узбекско-израильских отношений. Стороны, в частности, рассмотрели сотрудничество в реализации совместных проектов с привлечением передовых технологий в области сельского хозяйства, водосберегающих технологий, энергетики и других сферах.

Напомним, предыдущий визит израильского посла в МИД Узбекистана состоялся 16 октября 2012 года, когда он сопровождал заместителя генерального директора Министерства иностранных дел Израиля Анну Азари. На состоявшейся тогда встрече стороны также обсуждали вопросы привлечения передовых израильских технологий в сельское хозяйство, водосбережение, энергетику и другие сферы Республики.

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