Первыми финишировали юные пловцы из Навои

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля в городе Навои прошел один из отборочных этапов соревнований школьников "Умид нихоллари" по плаванию. В крытом бассейне за призовые места боролись более 40 юношей и девушек из Навои, Учкудука, Карманинского и Хатырчинского районов.

Программа состязаний включала в себя заплывы на дистанции 50 и 100 метров баттерфляем, кролем, на спине, вольным стилем, а также комбинированную эстафету 4х50 метров.

В общекомандном зачете лучший результат показали навоийцы. В составе хозяев отличились Динара Шарипова, Ахмад Умаров, Влад Улисеев, Саломат Нормуродова, Давид Буронов, Хонзода Атемова, Эльзара Мустафина. На втором месте - школьники из Учкудука. Третьими стали пловцы из Карманинского района. Впереди еще несколько отборочных этапов, по результатам которых будут отобраны лучшие пловцы области для участия в республиканских соревнованиях школьников "Умид нихоллари-2015".

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