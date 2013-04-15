Состязания профсоюзных работников

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля в Навои в спортивном комплексе областного объединения профессиональных союзов под лозунгом "Спорт - залог здоровья" прошли спортивные состязания между работниками аппарата объединения и отраслевых советов профсоюза со всех городов и районов области.

В состязаниях по 5 видам спорта - мини футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам и шашкам - приняли участие 34 профсоюзных работника.

По словам заведующего организационного отдела объединения Хуршида Халилова, главной целью было укрепление здоровья работников и пропаганда здорового образа жизни в коллективе.

По итогам соревнований работники, набравшие наибольшее количество очков, были награждены почетными грамотами и памятными подарками областного объединения профсоюзов.

УЗИНФОРМ