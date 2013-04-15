Наманганские шелководы обсудили подготовку к страде

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. В субботу в АМТП "Забардаст-Гайрат" кишлака Ёртепа Туракурганского района Наманганской области прошел семинар, где были обсуждены проблемы наступающей "серебряной страды". Провел его заместитель хокима области Уктамжон Эргашев.

В частности, уделялось внимание выполнению задач, вытекающих из постановления Президента № 1748 от 2 мая 2012 года и других законодательных документов, нацеленных на организованное проведение сезона производства коконов, укрепление кормовой базы и финансовой стабильности предприятий отрасли.

По повестке дня выступили председатель правления областного объединения "Пилла" ("Шелк") А. Омонов, председатель районного Комитета женщин Н. Умарова, руководитель инкубатория грены Папского района Д. Усманова и другие специалисты, которые дали рекомендации по повышению эффективности работы.

Аналогичные мероприятия прошли и в других районах. Всюду отмечалось, что перспективы весьма отрадные и надо только хорошо работать.

В частности, шелководы Янгикурганского района планируют вырастить 160 тонн ценного сырья, заключены договора с 310 фермерскими хозяйствами. Создана хорошая кормовая база: площадь плантаций шелковицы насчитывает 533 га, идет интенсивная высадка деревьев – только в этом году высажено 30 тысяч саженцев, за которыми организован должный уход. Сейчас в районе действуют 33 инкубатория. Продуманы и вопросы социальной защиты и оплаты труда шелководов. В качестве проявления заботы и внимания государства было отмечено, что при исчислении пенсии шелководам месяц работы здесь засчитывается за год.

УЗИНФОРМ