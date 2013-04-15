В наманганской школе прошел праздник книги

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. Под девизом "Книга моя – мое солнышко" в школе № 34 города Намангана завершился в субботу "Праздник книги" - Неделя книги, посвященная Международному дню детской книги. В масштабный проект, который длился несколько дней, вошло множество мероприятий.

Так, учащиеся 1-4-х классов посетили библиотеку и ознакомились с новыми книжками, сказками, выставками книг и рисунков учащихся, выставочными стендами: "Есть чудо на земле с названьем гордым – книга!", "Пусть всегда будет книга!", "Изучаем английский язык".

В дни проведения мероприятия учащиеся 1-х классов были записаны в школьную библиотеку, а библиотекарь школы Ольга Расстригина помимо бесед организовала для ребят развлекательную программу "Веселые страницы" с играми, конкурсами и викторинами по детским книжкам.

А учитель начальных классов Фания Магадиева во 2 "а" классе провела открытый классный час на тему "Книга моя – мое солнышко". Среди учащихся 6-9-х классов прошел конкурс "Самый лучший читающий ученик", который провела учитель родного языка Хайрихон Мирзаахмедова. Победительницами конкурса стали ученицы 9 "г" класса Азиза Охунжанова, 8 "г" класса Муршида Туранбекова, третье место разделили ученицы 7 "д" класса Ойдина Мухсинова и 6 "д" Мохинбону Ортикбаева.

Также в рамках праздника состоялась акция "На одного ребенка – три книги", целью которой было привлечь родителей, без которых не может проходить становление ребенка как читателя, и именно они должны стимулировать интерес к чтению. Для этого учитель начальных классов Робия Кодирова собрала родительское собрание, на котором и разъяснила родителям важность семейного чтения для развития духовности ребенка, формирования его нравственности.

Яркой демонстрацией талантов учащихся стало мероприятие, проведенное Верой Аношиной среди учащихся 1-4-х классов. Его вступительная часть была посвящена рассказу о книге, которая является учителем, наставником, близким товарищем и другом. Она рассказала и об истории развития детской книги, подчеркнув, что истоки детской книги восходят к эпохе, когда в Англии появился станок и У. Кэкстон выпустил в 1477 году первую книгу на английском языке.

В заключение мероприятия перед собравшимися выступила директор школы Резида Урманова. Она поблагодарила учащихся за отличную подготовку к празднику и отметила, что проведение Недели книги позволило не просто рассказать детям о том, как важна ее роль в нашей жизни, но и позволила многим ребятам по-новому взглянуть на книгу, научиться дружить с ней, понимать ее, ведь встречи с интересными книгами и героями приносят детям радость.

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