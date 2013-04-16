В Намангане начался месячник чистого воздуха

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Забота о чистоте окружающего воздуха, оздоровление экологической ситуации станут главными целями начавшегося в Наманганской области месячника чистого воздуха.

Распоряжение об этом утвердил хоким области Баходир Юсупов. Как отмечается в документе, он проводится в целях снижения объема отработанных автомобильных газов, загрязняющих атмосферу, усиления госконтроля за уровнем содержания СО2 в атмосфере, обеспечения соблюдения экологических норм на АЗС, автопредприятиях и автодорогах.

Отметим, что "Месячник чистого воздуха" пройдет в регионе в рамках ежегодного двухэтапного общереспубликанского месячника по МВД Республики, Министерства здравоохранения и Государственного комитета по охране природы Узбекистана.

Так, первый этап "Месячника чистого воздуха" будет проводиться с середины аперля по 10 мая текущего года, второй – с 10 августа по 10 сентября.

Распоряжением хокима области утвержден состав рабочей группы по проведению мероприятия, план проверки транспортных средств в городе и районах в ходе первого и второго этапов.

Областным отделу агентства "Узавтодарётранс", комитету по охране природы, управлению безопасности дорожного движения УВД, руководителям других областных ведомств, хокимам города и районов поручено выполнить ряд задач, вытекающих из данного распоряжения.

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