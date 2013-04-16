Бухарские банки не пожалеют деньги для предпринимателей

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Объемы кредитов, выделяемых на развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в Бухарской области Узбекистана, в 2013 году возрастут на 20,6 миллиарда сумов, сообщается в территориальной программе "Год благополучия и процветания".

В задачах, предусмотренных программой, определено, что в общей сложности кредитование субъектов семейного, частного предпринимательства и ремесленничества вырастет на 6,8 миллиарда сумов, частных подсобных и дехканских хозяйств - на 7 миллиардов. На такую же сумму увеличится кредитование выпускников профессиональных колледжей, пожелавших начать свой бизнес.

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