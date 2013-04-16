Школьникам покажут, как добро побеждает зло

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Бухарский областной театр музыкальной драмы подготовил новый спектакль-сказку под названием "Бахор афсонаси" ("Весенняя легенда").

Спектакль рассказывает о вечной битве добра со злом. Крестьянин Дехкон-бобо со своей супругой готовятся встретить Навруз, но против этой затеи выступает злая колдунья Аямажус со своими помощниками. Победить зло героям помогают друзья Навруза.

В спектакле заняты Заслуженная артистка Узбекистана С.Гулямова, актеры Н.Саидова, Ф.Рахимова, Б.Ашуров, Ф.Шомурадов, И.Тоиров и другие. Автор сценария - Д.Базарова, постановщик - С.Мурадов.

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