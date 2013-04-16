В Намангане играют профессионалы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Вчера на кортах наманганского теннисного комплекса "Дустлик" ("Дружба") завершились квалификационные соревнования двух профессиональных турниров – мужского и женского. И уже начались матчи основной сетки.

Первыми завершили предварительную квалификацию представители сильного пола. В двухраундовом турнире они выявили восьмерку продолжающих борьбу за призы. Ими стали Важа Узаков, Сардор Рахимов, Сергей Шипилов (все – Узбекистан), белорусы Павел Филин, Илья Ивашка и Владимир Крук, а также казахстанец Тимур Хабибулин и Тинг Ю Чуанг (Тайвань).

У девушек второй раунд квалификации еще идет. А мужчины параллельно проводят первые матчи основной сетки.

Отметим, что среди участников основного турнира были и два представителя наманганской школы тенниса Гульчехра Мухаммадсиддикова и Расул Ахмадалиев, включенные туда по wild card.

Всего в обоих турнирах участвуют представители почти 20 стран – Индии, Великобритании, Чехии, Хорватии, Словакии, Украины, России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Хорватии и ряда других. Представительно и участие узбекистанцев – около 50 теннисистов.

Официальное открытие турнира состоится во вторник утром. А завершится он в субботу.

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