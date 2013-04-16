В Ташкенте прошел концерт известной американской группы "ILuminate"

ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля в зимнем зале дворца "Туркистон" состоялось феерическое танцевальное шоу "ILuminate", организаторами которого выступили Американское Посольство США в Узбекистане, Фонд Форум и Студия "Zlotnikov dance".

В течение двух часов танцоры выступали в темноте для получения максимального эффекта.

В рамках шоу было отмечено, что группа сотрудничала со звездами мирового масштаба, такими как Крис Браун, Кристина Агилера, Блейк айд пиз и другими. Также было отмечено, что это первые гастроли в Узбекистане.

Шоу состояло из двух частей: выступления группы и флешмоба танцоров Сергея Злотникова.

- Для нас это большой опыт, ведь мы далеки от вашей культуры, благодаря работе с начинающими танцорами нам удалось ближе узнать вашу культуру, традиции, узнать, на каком уровне находится молодежь и в каком направлении им стоит идти. Мы выступали на различных сценах, городах и конкурсах, прежде, чем стали знаменитыми, и за этим стоит кропотливый труд всего коллектива, - отметили участники группы "ILuminate".

Кроме этого, 12 апреля они выступили в качестве судей в составе жюри на конкурсе танцев во Дворце творчества молодежи. Теперь они проведут свой очередной мастер-класс в Республиканском эстрадно-цирковом колледже.

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