В Ташкенте прошло закрытие 4-го чемпионата мира по тяжелой атлетике

ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 13 апреля в гостинице "Узбекистан" состоялся торжественный вечер по случаю завершения 4-го юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике, который прошел на прошлой неделе в Ташкенте.

Организаторами чемпионата мира выступили: Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) совместно с Министерством по делам культуры и спорта Узбекистана, Национальным олимпийским комитетом и Федерацией тяжелой атлетики.

В мероприятии приняли участие спортсмены более, чем из 50 стран мира.

Музыкальную часть вечера открыли группа "Эмир". На концерте выступили звезды узбекской эстрады, среди которых были Зиеда, Зоя Цой и другие национальные танцевальные коллективы.

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