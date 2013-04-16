Воспитание молодежи – актуальная задача

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. В профессиональном колледже легкой промышленности Алтиарикского района Ферганской области 16 апреля прошла беседа за "круглым столом" на тему "Семья – важная ячейка и основа общества".

В мероприятии, организованном по инициативе районного отдела духовности и просветительства, ОДМ "Камолот" и отдела народного образования, приняли участие студенты колледжа, их преподаватели.

В процессе беседы разговор шел о роли семьи в обществе, воспитании молодежи, актуальных задачах, стоящих перед обществом в период глобализации.

Выступившие на мероприятии докладчики отметили необходимость усиления внимания воспитанию молодого поколения, пробуждения у молодежи чувства любви и уважения к народным ценностям и традициям, а также разъяснения подросткам истинные цели столь распространенной сегодня "массовой культуры".

Наряду с этим, в продолжение мероприятия обсуждены проблемы, встречающиеся в молодых семьях, изучены их причины и пути решения.

Участники мероприятия предложили усилить роль политических партий и общественных организаций в укреплении семей и решении важных проблем в воспитании молодого поколения.

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