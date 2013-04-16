В Андижанском мединституте поговорили о грантовой программе

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля в Андижанском государственном медицинском институте прошел семинар, на котором представители общественного фонда "Мехр нури" презентовали свою грантовую программу для активизации развития семейного предпринимательства.

В мероприятии принимали участие представители областного, районных и городских комитетов женщин, а также женщины-активистки и предпринимательницы со всех регионов Андижанской области.

- Для меня принять участие в этой грантовой программе - возможность воплотить в жизнь свои бизнес-идеи, - рассказывает Оиша Касымова из Булакбашинского района. - Вместе с мужем и детьми мы собираемся открыть птицеферму, однако хотим сделать это соблюдая букву закона, выплачивая все налоги. В этом вопросе, как и в проблеме налоговых льгот, с удобным для нас кредитованием, надеемся, нам помогут специалисты фонда.

На семинаре участники заслушали и ознакомились с более чем 10 примерами бизнес-проектов для семейного предпринимательства. Как обещали представители фонда, они помогут всем, кто обратится за юридической или иной помощью, а также рассмотрят проектные заявки и предложения женщин-предпринимательниц.

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