Ислам Каримов выразил соболезнования Бараку Обаме

ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента США Барака Обамы, в которой выразил свои соболезнования в связи с террористическими актами в Бостоне, повлекшими за собой человеческие жертвы. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Добавим, 15 апреля в американском городе Бостон на улице Доброй воли, где проходил традиционный спортивный марафон, в 2:50 по времени восточного побережья США прогремели два взрыва. В результате теракта трое погибли, свыше 140 человек ранены. Эти взрывы стали первым террористическим актом на территории США после событий 11 сентября 2001 года.

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