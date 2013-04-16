В Узбекистане будет создана ассоциация преподавателей французского языка

ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекском государственном университете мировых языков 15 апреля открылся трехнедельный семинар для повышения квалификации преподавателей французского языка. В нем принимают участие 85 педагогов со всех регионов Узбекистана. Семинар организован Посольством Франции в Узбекистане при сотрудничестве с УзГУМЯ, Министерством народного образования и Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Ш. Каюмов и первый заместитель министра народного образования Узбекистана Б.Данияров. По приглашению ректора вуза А.Исмаилова мероприятие посетил Посол Франции Франсуа Готье.

В своем выступлении Посол подчеркнул все более возрастающую роль французского языка в мире и его распространение в интенсивно развивающихся регионах. По его словам, к 2050 году по-французски будут говорить от 800 млн. до 1 млрд. человек на 5 континентах. В Узбекистане французский язык является полезным инструментом в активно развивающейся экономике туризма, поскольку большое количество туристов приезжает сюда из франкоговорящих стран, отметил Посол.

Семинар будет продолжаться с 15 апреля по 4 мая. По окончании обучения участники должны будут поделиться полученной информацией и приобретенными навыками со своими коллегами в соответствующих областях Республики. В рамках данной инициативы намечено также создание ассоциации преподавателей французского языка Узбекистана.

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