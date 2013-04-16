В Бустанском лицее Андижана прошла выставка

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля в Бустанском академическом лицее при Андижанском машиностроительном институте состоялась выставка творческих работ на тему "Мы - дети благоустроенной страны".

Всего было представлено более 50 картин и поделок. На них дети изображали крупные архитектурные памятники (площадь Регистан в Самарканде, дворец Форумов в Ташкенте, музей Бабуридов в андижанском Багишамале и другие), великолепную природу родного края, птицу Хумо, изображенную на гербе, хлопок и другие предметы, которые, по мнению лицеистов, олицетворяют Родину.

Стоит отметить, что такие конкурсы и выставки стали часто проводить в школах и колледжах Андижанской области.

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