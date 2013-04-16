В феврале-марте ГКС Узбекистана зарезервировал около 11 тысяч названий фирм

ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по статистике обнародовал данные о работе "Системы резервирования фирменных наименований в электронном виде" с момента ее внедрения в Республике.

Как сообщает пресс-служба ГКС, по состоянию на 1 апреля 2013 года через данную систему в установленном порядке зарезервировано более 114 тысяч наименований фирм, соответствующих требованиям закона "О фирменных наименованиях" и не являющихся схожими или схожими до степени смешения с наименованиями, имеющимися в базе данных.

Ранее сообщалось, что на 1 февраля 2013 года количество зарезервированных наименований превышало 103 тысячи. Таким образом, за февраль-март текущего года Госкомстатом было зарезервировано около 11 тысяч фирменных названий.

Напомним, за 2012 год в Узбекистане было вновь зарегистрировано 30,5 тысяч предприятий и организаций, ликвидировано – 22,4 тысяч. Общее количество юридических лиц, зарегистрированных в едином государственном регистре, на 1 января 2013 года составило 531,1 тысяч единиц, из них действующих – 498,5 тысяч единиц (93,9%).

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