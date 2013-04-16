Узбекистан и Чехия договорились о совместной подготовке госслужащих

ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Академия государственного управления Республики Узбекистан и Высшая школа экономики в Праге договорились о сотрудничестве в области подготовки государственных служащих. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба чешского посольства.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали ректор Академии государственного управления Абдуджаббар Абдувахитов и декан факультета международных отношений Высшей школы экономики в Праге Штепан Мюллер.

Документом предусмотрена реализация совместных образовательных программ в области непрерывного образования и повышения квалификации госслужащих. Программы включают в себя обмен опытом, совместную публикацию статей, организацию совместных конференций, двухсторонние визиты докладчиков, приглашения к участию в научных семинарах и других исследовательских проектах, возможность обмена законодательными материалами и другие совместные действия.

В настоящее время Академия государственного управления Узбекистана сотрудничает в этой области с учебными заведениями США, Великобритании, Франции, Индонезии и других стран.

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