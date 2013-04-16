В Андижанской области определили чемпионов

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля в спортивном зале андижанского колледжа олимпийского резерва прошел открытый областной чемпионат по хоккею на траве среди подростков. За звание чемпиона турнира боролись 8 команд.

Соревнования проходили по двум возрастным категориям. 17-18 летние хозяева состязания одержали бесспорную победу. Они окончили игру с командой из Казахстана со есчетом 4:1 в свою пользу. Сборную асакинского спортивного колледжа обыграли со счетом 5:2, команду специализированной спортивной школы для детей и подростков - со счетом 4:1. Представители Казахстана, вырвавшись вперед в одной из встреч, в результате заняли второе место.

- Очень много тренировались, – рассказывает нападающий команды-победителя Умиджон Хакимов. – "Золото" нам досталось достаточно сложно, потому что мы встретились с серьезными соперниками. Но, как говорится, дома и стены помогают. Также большую поддержку оказали болельщики. Они искренне переживали за нас, и мы не могли не оправдать их ожиданий. Теперь будем усиленно готовиться к выезду на республиканские соревнования. Надеюсь, и оттуда привезем награды самой высокой пробы.

Среди 15-16-летних хоккеистов также одержала победу сборная андижанского колледжа олимпийского резерва. Они без проигрышей отыграли все этапы. Отстав совсем немного, второе место заняла команда асакинской специализированной спортивной школы.

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