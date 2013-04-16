Молодежный театр Узбекистана – лауреат петербургского фестиваля

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Молодежный театр Узбекистана принял участие в юбилейном, 15-м Международном фестивале русских театров стран СНГ и Балтии "Встречи в России", который прошел 11-14 апреля в Санкт-Петербурге.

Молодежный театр Узбекистана представил свой знаменитый спектакль "Принцесса Турандот" по пьесе Карло Гоцци в постановке заслуженного деятеля искусств Узбекистана Наби Абдурахманова.

По итогам зрительского голосования МТУ удостоен престижной награды - премии имени народного артиста СССР Кирилла Лаврова, за художественные достижения и вклад в развитие фестиваля.

Премия имени Кирилла Лаврова была учреждена в 2008 году с целью поддержки и развития русских театров за рубежом, укрепления культурных связей между соотечественниками в России и за ее пределами.

Участие Молодежного театра Узбекистана в работе фестиваля было организовано при поддержке Посольства РФ, Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.

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