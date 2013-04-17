Участники международной конференции посетили Самарканд

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16-17 апреля в Ташкенте прошла международная конференция на тему "Современное жилищное строительство как локомотив комплексного развития и преобразования села, улучшения качества жизни населения".

17 апреля группа участников данной конференции посетила город Самарканд и ознакомилась с историческими и современными достопримечательностями гостеприимного города.

Гостей встретили под звонкие мелодии карнаев и сурнаев, после чего они направились в сельскую местность области в целях ознакомления с возведенными жилыми домами на основе типовых проектов.

Необходимо отметить, что в течение 2012 года в 19 селах 12 районов области было возведено свыше 900 подобных жилых домов. В 2013 году планируется завершить строительство еще 1050 жилых домов по типовым проектам.

В процессе визита гости Самарканда провели беседу с хокимом Самаркандского района, ознакомились с качеством возведенных домов, посетили обсерваторию Улугбека, мавзолей Амира Темура. Они также ознакомились с махаллинскими центрами массива "Пулатдархон" Окдарьинского района.

В этот же день гости Самарканда вернулись в г.Ташкент.

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