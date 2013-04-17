Беседа за "круглым столом"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля в городе Кувасае Ферганской области состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Взаимоотношения субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства с государственными организациями".

В мероприятии, организованном по инициативе Торгово-промышленной палаты Узбекистана, приняли участие представители политических партий, субъекты третьего сектора, сотрудники хокимията, налоговых и таможенных органов и другие.

Участники мероприятия обсудили вопросы исполнительности Законов Республики Узбекистан "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности", "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности" и "О семейном предпринимательстве", а также проблемы по расширению участия малого бизнеса в повышении экономического потенциала города.

Наряду с этим, на мероприятии рассмотрены предложенные принципы развития малого бизнеса и частного предпринимательства в Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в стране.

В продолжение мероприятия предприниматели смогли задать интересующие их вопросы представителям государственных органов и учреждений.

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