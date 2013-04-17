"Крепкое здоровье и спокойствие в семье – залог благополучия страны"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 17 апреля в Бувайдинском районе Ферганской области состоялась открытая беседа, организованная районным медицинским объединением, при поддержке Комитета женщин.

В мероприятии приняли участие члены женских крыльев районных Кенгашей политических партий, сотрудники районного центра пропаганды духовности, районного хокимията, предпринимательницы района.

Выступившие на мероприятии докладчики утверждали, что крепкая и стабильная семья является важным фактором общественного развития. Отмечено, что данный фактор присущ узбекскому народу, его ценностям и традициям.

В ходе открытой беседы также были затронуты вопросы поддержки женщин, желающих начать собственный бизнес, оказания помощи в составлении ими бизнес-планов, получении льготных кредитов из местных коммерческих банков.

В конце беседы на основе поднятых проблем были определены задачи на будущее.

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