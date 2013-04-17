В Улугноре прошел обучающий семинар для работников собеса

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля в улугнарском районном отделении областного управления по труду, занятости и социальной защите населения прошел практический семинар для работников этой организации.

На семинар были приглашены руководители других районных отделов и представители областного управления собеса. Им были продемонстрированы условия труда на улугнорском хлопкоперерабатывающем заводе, в частности, отмечена хорошая техника безопасности. Затем участникам представили результаты работы улугнорского сельскохозяйственного колледжа, где обучаются 869 человек. Согласно представленным данным, в прошлом году 270 из 284 выпускников были трудоустроены. Трехсторонние договора уже заключили и с 283 третьекурсниками в этом году.

В завершение работы семинара участникам рассказали о планах отделения, принятых в программе "Год благополучия и процветания". Речь шла о трудоустройстве населения, в первую очередь, за счет семейного и малого предпринимательства.

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