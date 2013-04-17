Благотворительному фонду "Соглом авлод учун" исполнилось 20 лет

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 15 апреля состоялась конференция, посвященная 20-летию международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун".

Мероприятие открыла вступительным словом заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин Г.Рустамова, которая отметила роль фонда в общественной жизни.

После этого председатель фонда "Соглом авлод учун" Р.Рахмонова зачитала доклад о деятельности фонда за последние 20 лет в сфере медицины, международного сотрудничества, благотворительности, культурно-просветительских и учебно-оздоровительных проектов и т.д.

Наряду с этим, председатель театрального общества Узбекистана О.Ризаев, председатель областного филиала фонда "Нуроний" Х.Нормуродов, член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ф.Тошев и другие говорили о деятельности международного фонда, а также его мероприятиях в сфере социального партнерства.

В заключение конференции, преданным активистам и сотрудникам фонда были вручены памятные подарки от имени руководства "Соглом авлод учун".

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