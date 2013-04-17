В целях исполнения программы "Год благополучия и процветания"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 16 апреля по инициативе областного Комитета женщин состоялась встреча и открытая беседа с участием председателей городских и районных комитетов, ННО, представителей областной юстиции, управления здравоохранения и широкой общественности.

Цель мероприятия заключалась в обеспечении исполнения Государственной программы "Год благополучия и процветания", а также в усилении роли общественных организаций и ННО в решении семейных и женских проблем, повышении уровня жизни местного населения.

В ходе встречи председатель республиканского Комитета женщин Э.Баситханова выступила с докладом на тему "Взаимодействие комитетов женщин с ННО и приоритеты данного взаимодействия".

Отмечено, что в Самаркандской области Узбекистана функционируют 35 ННО, которые занимаются проблемами женщин и девочек. Участники мероприятия обсудили важные задачи по их взаимодействию с государственными органами и комитетами женщин.

По поднятым в ходе собрания вопросам изучена налаженная практика Самаркандской области, выдвинуты предложения по устранению выявленных недостатков и определены приоритеты на ближайшую перспективу.

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