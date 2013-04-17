Психологи проводят с молодежью откровенные беседы

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля специалисты Бухарского филиала Республиканского института здоровья и медицинской статистики обсудили с учащимися налогового колледжа проблемы современной молодежи.

На семинаре, который прошел в колледже под названием "Здоровый образ жизни – основа будущего поколения", поднимались такие темы как наркотическая, алкогольная, табачная зависимость и половое воспитание.

Психологи затронули вопросы межличностных отношений и поговорили о причинах такого явления как суицид. Они подчеркнули, что всегда можно найти путь к решению, казалось бы, нерешаемых проблем и призвали студентов обращаться к психологам и психиатрам за помощью.

Подобные семинары в течение года запланировано провести во всех колледжах и лицеях области.

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