51 выпускник колледжей Жалакудукского района получил льготные кредиты

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Об этом сообщили представители Андижанского территориального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Ряды бизнесменов пополнил 21 выпускник жалакудукского агропромышленного колледжа, окончившие обучение в 2012 году. Им были выделены льготные кредиты по 3 миллиона сумов со стороны охунбабаевского филиала "Микрокредитбанка". Каждый из них, получая ссуду, имел четкие представления о той сфере, где будет работать. Например, Озодахон Тошланова и Ширинхон Абдувахидова открыли свои мастерские по пошиву одежды. Саодатхон Эгамбердыева основала женский салон красоты. Ибрагимжон Исаков на полученные в кредит средства организовал фотостудию.

30 выпускников Жалакудукского колледжа бытовых услуг также получили кредиты на льготных условиях. Из них 19 молодых юношей и девушек нашли свое призвание в области животноводства. Остальные занялись разными видами предпринимательства, согласно направлениям, полученным в колледже. На сегодняшний день Этиборхон Низамова, Саломат Абдувахобова, Авазбек Сокиев и другие ребята расширяют свое производство благодаря поддержке со стороны государства.

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