В Мархамате прошли соревнования по волейболу среди девушек

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. В индустриально-строительном колледже городка Мархамат Андижанской области прошел открытый турнир по волейболу среди девушек, посвященный Году процветания и благополучия.

В турнире приняли участие 10 команд, которые были разделены на две возрастные категории. После этого была проведена жеребьевка и определены соперники. Игры проходили в упорной борьбе с переменным успехом.

В финале турнира встретились команды: андижанского колледжа олимпийского резерва "АОЗК" и сборная города Мархамат. Победу одержали спортсменки, защищающие честь "АОЗК", со счетом 3:0, с легкостью оставив позади соперниц.

- Сегодня наша команда заняла достойное место, - делится эмоциями спортсменка из сборной "АОЗК" Сабина Нурматова. – Это не первая игра в моей жизни, но самая успешная. Победа дала нам уверенность в себе. Теперь с еще большим усердием будем тренироваться, и готовиться к следующим соревнованиям.

- Мы проиграли достойному сопернику, - признается Мавлюда Жураева из команды Мархамата. – Но это лишь дает нам стимул для еще более качественной работы над собой.

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