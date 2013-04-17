Белорусские "разборки" на наманганском корте

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Набирают ход международные теннисные турниры, которые принимает Наманган. Вчера были сыграны матчи первого круга у мужчин и женщин. А сегодня спортсмены трех континентов продолжили свои баталии во втором круге.

Уже после первого дня поредело представительство Узбекистана. Побед из 9 наших участников основной сетки добились лишь Важа Узаков, одолевший другого узбекистанца, Сергея Шипилова, и Сарвар Икрамов, остальные потерпели поражения.

Не смог преодолеть барьер первого круга и наманганец Расул Ахмадалиев. Его соперник белорус Илья Ивашка, прошедший квалификацию, был заметно сильнее – 6:4, 6:2 в его пользу.

Любопытными были поединки внутри белорусской "диаспоры", насчитывавшей 7 игроков. Тут между ребятами были свои спортивные счеты, которые они, пользуясь случаем, сводили на наманганских кортах. Так, Александр Бурый, сначала выбил из сетки Павла Филина – 6:3, 6:4, а сегодня – другого земляка, Дмитрия Жирмонта – 6:3, 6:4, взяв реванш за недавнее поражение.

Отлично провел утренний поединок с парнем из Китайского Тайпея (Тайваня) Ти Ченом, второй ракеткой турнира, наш Сарвар Икрамов. Взяв первый сет на тай-брейке – 7:6 (7:1), Сарвар разгромил тайваньца во втором – 6:1. Стоит сказать, что за этим матчем внимательно следил капитан сборной Узбекистана в Кубке Дэвиса Петр Лебедь.

Увы, не смог пройти дальше Важа Узаков. Повреждение руки не позволило ему доиграть поединок с Михаилом Фуфыгиным (Россия). Таким образом, Сарвару Икрамову предстоит одному защищать честь Узбекистана на этом турнире.

В состязаниях среди женщин ни одна из 8 теннисисток Узбекистана не прошла дальше первого круга. Так что здесь мы наблюдаем поединки иностранных участниц. Сегодня самым интересным и напряженным был матч Софьи Шапатавы (Грузия) и Полины Виноградовой (Россия). Быстренько разобравшись с россиянкой в первом сете – 6:1, грузинка во втором потеряла свою игру и отдала его – 2:6. В решающем третьем сете дело дошло до тай-брейка, в котором лучше играла Софья Шапатава. Так что имеющая седьмой номер на турнире грузинская спортсменка идет дальше.

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