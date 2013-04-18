Посол Великобритании посетил Банковско-финансовую академию Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Посольство Великобритании передало несколько книг в дар Банковско-финансовой академии Узбекистана. По этому случаю британский посол Джордж Эдгар 15 апреля посетил информационно-ресурсный центр академии.

Переданные книги охватывают такие академические дисциплины, как экономика, бухгалтерский учет, корпоративные финансы, банковское дело и международные стандарты финансовой отчетности. Презентуя учебные материалы, посол Джордж Эдгар выразил надежду, что книги будут полезными для студентов, преподавателей и профессоров БФА.

Как отмечает пресс-служба британского посольства, передача книг является завершающим мероприятием более широкого проекта между посольством Великобритании и БФА Узбекистана, в рамках которого осенью прошлого года была также организована серия лекций и семинаров с участием британских ученых.

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