Малому бизнесу Узбекистана облегчили доступ к госзакупкам

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление "Об оптимизации системы электронных закупок и расширении доступа к ним субъектов предпринимательства" (№ПП-1948 от 5 апреля 2013 года).

Документ принят в целях создания благоприятных условий для широкого вовлечения субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в систему корпоративных закупок, прежде всего, в электронной форме, развития конкуренции и обеспечения прозрачности при их осуществлении, оптимизации цен на товары и услуги субъектов естественных монополий.

Постановлением установлен порядок, в соответствии с которым с 1 мая 2013 года субъекты естественных монополий, государственные унитарные предприятия и хозяйственные общества с государственной долей в уставном фонде более 50% осуществляют закупки отдельных видов товаров (работ, услуг) по одному контракту на сумму в эквиваленте от $300 до $100 тысяч посредством электронных торгов на отдельной торговой площадке, организуемой Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржей.

Информация о предстоящих закупках должна размещаться на специальном информационном портале УзРТСБ и газете "Биржа" не менее чем за 15 календарных дней до даты определения поставщика. В течение трех дней со дня заключения договоров будет публиковаться информация о результатах размещения заказов.

УзРТСБ обеспечивает свободный доступ на специальном информационном портале к информации о размещении заказов, а также к ценовой информации, сложившейся по итогам реализации высоколиквидных видов товаров на биржевом и внебиржевом рынках.

Президент распорядился создать специальную Правительственную комиссию по электронным закупкам субъектов естественных монополий, предприятий и организаций, имеющих преобладающую долю государства. Ее основными задачами определены:

содействие внедрению международных норм и стандартов в процесс электронных закупок;

определение Перечня групп товаров (работ, услуг), закупка которых осуществляется субъектами естественных монополий, предприятиями и организациями, имеющими преобладающую долю государства, на электронных торгах, проводимых Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржей;

создание благоприятных условий для дальнейшего активного и масштабного вовлечения субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в процесс электронных закупок;

проведение постоянного мониторинга за обеспечением прозрачности при осуществлении электронных закупок, выработку и принятие необходимых мер по стимулированию развития конкуренции и совершенствованию законодательства в этой сфере.

Функции рабочего органа Правительственной комиссии возложены на Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции. Госкомконкуренции совместно с УзРТСБ в срок до 1 мая 2013 года поручено обеспечить полноценное функционирование электронной торговой площадки для корпоративных закупок, а также довести до сведения субъектов правила участия на электронных торгах.

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