В Ташкенте прошла международная конференция по жилищному строительству

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16-17 апреля в Ташкенте прошла международная конференция на тему "Современное жилищное строительство как локомотив комплексного развития и преобразования села, улучшения качества жизни населения".

В ее работе приняли участие руководители и представители ООН, МВФ, Всемирного банка, АБР, ИБР, АСЕАН, ЮНЕСКО и других международных организаций, свыше 300 ученых, специалистов и экспертов в области жилищного строительства из более чем 60 стран (США, Китай, Южная Корея, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Индия, Россия и другие).

Цель проведения конференции – глубокое и всестороннее изучение результатов выполнения программ по благоустройству сельских населенных пунктов и современному индивидуальному жилищному строительству на основе типовых проектов в Узбекистане, широкое ознакомление международного сообщества и зарубежных экспертов с успехами Республики в этом направлении.

На открытии конференции 17 апреля выступил Президент Узбекистана Ислам Каримов, который рассказал участникам форума об осуществляемой в стране модели – программы комплексного жилищного строительства на селе.

Выступившие на конференции президент ИБР Ахмед Мухаммед Али, вице-президент АБР Шиао Жао отметили, что Узбекистан за годы независимости добился больших успехов, которыми можно по праву гордиться. Примером весомых результатов является последовательная работа по строительству индивидуальных домов по типовым проектам в сельской местности.

На форуме также выступили заместитель Администратора ПРООН Джихан Султаноглу, представитель МВФ Вероника Бокалу, заместитель Генерального секретаря АСЕАН Алисия Дела Роса Бала, вице-президент Государственного банка развития КНР Юань Ли, исполнительный директор "California Coalition for Rural Housing" Роберт Винер, директор отдела Центральной Азии и Кавказа Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Тетцуя Ямада и другие зарубежные эксперты. Они дали высокую оценку результатам проводимых в Узбекистане широкомасштабных реформ в сфере жилищного строительства.

Как отмечалось на конференции, опыт Узбекистана в области комплексного развития и преобразования сел, улучшения качества жизни населения посредством наращивания современного жилищного строительства своей эффективностью и перспективностью может послужить образцом для многих стран.

На секционных заседаниях обсуждались такие темы, как правовые основы и меры государственной поддержки жилищного строительства на селе на основе типовых проектов, условия и гарантии для населения в сфере строительства жилья, льготы и преференции при привлечении инвестиций в строительство жилья и объектов инфраструктуры, влияние современного жилищного строительства на динамичное развитие строительной индустрии и промышленных предприятий, его значение в создании новых рабочих мест и повышении доходов населения.

В завершение мероприятия был принят итоговый документ международной конференции.

Накануне конференции зарубежные участники посетили Самаркандскую, Бухарскую, Ташкентскую области, где ознакомились с домами по типовым проектам, объектами социальной инфраструктуры, малого бизнеса и частного предпринимательства на новых массивах. В столичном Дворце симпозиумов для участников конференции была организована выставка, посвященная достигнутым в Узбекистане за годы независимости успехам в области современного жилищного строительства, в социальной сфере, развития малого бизнеса и частного предпринимательства на селе. Состоялась демонстрация видеофильма на эту тему.

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