Ислам Каримов принял президента ИБР

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля в резиденции Оксарой Президент Узбекистана Ислам Каримов принял президента Исламского банка развития (ИБР) Ахмада Мухаммада Али, прибывшего в Ташкент для участия в международной конференции "Современное жилищное строительство как локомотив комплексного развития и преобразования села, улучшения качества жизни населения".

Глава государства поприветствовал гостя и отметил, что в Узбекистане высоко ценят проводимую ИБР работу по обеспечению устойчивого развития и стабильности стран-участниц посредством поддержки важнейших социальных и экономических программ и проектов.

Ахмад Мухаммад Али со своей стороны отметил, что каждый раз, приезжая в Узбекистан, становится свидетелем огромных преобразований, достижения новых рубежей, стремления к росту и развитию, результатов новых добрых инициатив и начинаний. Глава ИБР подчеркнул, что Узбекистану удалось значительно сократить долю хлопка в экспорте страны и занять достойное место в ряду государств, производящих готовую продукцию, в том числе автомобилей. Программа строительства в сельской местности современного жилья по типовым проектам еще раз подтверждает результативность дальновидной политики Президента Ислама Каримова, сказал он.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы взаимоотношений, вопросы разработки и реализации новых проектов, представляющих взаимный интерес. Ахмад Мухаммад Али выразил искреннюю признательность Исламу Каримову за теплый прием и подтвердил готовность ИБР и далее развивать плодотворное сотрудничество с Узбекистаном.

По данным пресс-службы узбекского лидера, В 2013 году исполняется 10 лет сотрудничества Узбекистана с ИБР. За истекший период завершена реализация 10 проектов на сумму $186,4 млн. В настоящее время реализуются еще 10 проектов на $640,9 млн., подготовлено 9 проектов в эквиваленте на $877,9 млн. Также в рамках технического содействия ИБР Узбекистану выделено $2,7 млн. грантов для реализации 12 проектов.

Исламская корпорация по развитию частного сектора (подразделение ИБР) выделила на поддержку развития малого бизнеса и частного предпринимательства Узбекистана около $83 млн.

В ходе нынешнего визита главы ИБР в Узбекистан подписано финансовое соглашение по проекту "Модернизация и внедрение энергоэффективных технологий в системе сетей наружного освещения города Ташкента" на сумму $36 млн.

Исламский банк развития играет также ключевую и координирующую роль в привлечении инвестиций и кредитов финансовых институтов Арабской координационной группы, в том числе Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда арабского экономического развития, Фонда ОПЕК и Абу-Дабийского фонда развития для реализации проектов модернизации, технического и технологического перевооружения промышленности и инфраструктуры Узбекистана.

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