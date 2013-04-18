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Продажи узбекских автомобилей в РФ в первом квартале выросли на 13%
18.04.2013 12:25

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса обнародовал статистику продаж импортных автомобилей в России за январь-март 2013 года.

Согласно этим данным, узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" в отчетном периоде реализовало в России 15 898 единиц автомобилей, что на 13% больше, чем за первый квартал 2012 года (14 092). В марте продажи узбекских автомобилей сократились на 34% и составили 3 408 единиц (против 5 187 в марте 2012 года).

Первый месяц весны оказался неудачным для обеих моделей "GM Uzbekistan", реализуемых на рынке РФ. Так, продажи автомобилей Nexia в марте сократились на 39%, а Matiz’ов – на 27%. Напомним, в первые два месяца текущего года продажи этих моделей на российском рынке выросли на 40%.

Динамика продаж по моделям автомобилей выглядит следующим образом:

Модель Январь - март 2013 г. (ед.) Январь - март 2012 г. (ед.) Динамика Март 2013 г. Март 2012 г. Динамика
Nexia 9 345 8 441 11% 1 924 3 146 -39%
Matiz 6 553 5 651 16% 1 484 2 041 -27%
Всего 15 898 14 092 13% 3 408 5 187 -34%

По итогам первого квартала 2013 года, "GM Uzbekistan" опустился на 10-е место по объемам продаж в России. Несмотря на это, компания увеличила свою долю на российском рынке новых автомобилей до 2,58% (с 2,29% за январь-март 2012 года). В списке 25 самых продаваемых в РФ автомобилей Nexia спустилась на 17-ю позицию (с 10-го места в феврале), а Matiz – на 25-ю (с 19-го).

В целом продажи новых легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке в январе-марте 2013 года сократились на 3,6%. Одной из возможных причин спада, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер называет затянувшийся зимний сезон. По прогнозам комитета, в текущем году объем российского рынка останется почти на уровне минувшего года и составит 2,95 млн. автомобилей.

Ассоциация Европейского Бизнеса – одна из крупнейших общественных организаций в Европе, целью которой является создание эффективной площадки коммуникаций и взаимодействия бизнес-сообщества. С 1995 года ассоциация представляет интересы европейских компаний и способствует их продвижению в России, прилагает усилия для поддержки делового и торгового климата в РФ, а также способствует российско-европейской интеграции.

УЗИНФОРМ

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