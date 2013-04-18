В Алтынкуле теперь будут производить до 400 тысяч пар носков

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. В кишлаке Жалабек Алтынкульского района Андижанской области в полную мощность заработало новое предприятие, действующее на основе зарубежных инвестиций - "Фикинтекс-Андижан", специализирующееся на производстве носков.

- Это один из самых востребованных предметов торговли, - рассказывает предприниматель Хушнудбек Умаров. - Для создания предприятия, из Республики Малайзия на сумму 80 тысяч долларов было привезено специальное оборудование в количестве 10 штук. Это позволит производить 400 тысяч пар носков общей стоимостью 480 миллионов сумов.

Стоит отметить, что данное предприятие лишь один из 48 проектов, реализуемых в сфере промышленности в Алтынкульском районе в рамках Программы развития района. В целом же в области планируется реализовать 963 подобных проекта в сфере промышленности на общую сумму 437,9 миллиарда сумов.

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