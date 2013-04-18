В Навои прошло открытое первенство знатоков "Что? Где? Когда?"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля в Навои в кафе "Встреча" дворца культуры "Фархад" прошло открытое первенство знатоков подразделений Навоийского горно-металлургического комбината по игре "Что? Где? Когда?", в котором приняли участие 16 команд из Зарафшана, Нурабада, Навои и Ташкента.

Перед началом игры игрок команды "ParadoX" из города Навои Наиль Фарушкин предложил по ходу турнира разыграть дополнительный конкурс "Даугавпилс" (назван в честь латвийского города, где местные знатоки впервые провели состязание такого рода).

Игра состояла из 3 туров по 12 вопросов, среди которых знатокам нужно было знать "Текстознание", где по цитатам из литературных произведений необходимо было угадать их названия. В следующем "Дай ручку, погадаю, всю правду расскажу!", - нужно было правильно назвать авторов известных картин по фрагментам рук героев этих полотен и привести факты из их биографии. В задании "Кубраечки" слово-ответ, разбитое на отдельные значимые части, следовало заменить либо антонимами, либо ассоциативно связанными словами.

Набрав 24 очка, первое место на турнире заняла навоийская команда "ParadoX". На втором месте - команда "Эрудит" из Навои. Столичная команда "5barmak" стала третьей. В конкурсе "Даугавпилс" победила команда "5barmak".

Открытое первенство НГМК по "Что? Где? Когда?" впервые выступает в качестве отборочного тура на чемпионат Узбекистана, который пройдет в Ташкенте. Согласно регламенту, в следующий тур напрямую выходят команды "ParadoX" (Навои) и "Virus Cogito" (Зарафшан). Остальные - в зависимости от рейтинга команды в турнирной таблице.

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