В Навои отметили 20-летие благотворительного фонда "Соглом авлод учун"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля во Дворце культуры "Ширин" города Навои состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун".

На отчетной конференции выступили руководители Республиканского научно-исследовательского института акушерства и гинекологии С.Султанов, Республиканской творческой ассоциации "Тасвирий ойна" И.Латипов, заместитель хокима области А.Бобомуродова, начальник областного управления здравоохранения Ф.Усманов и заместитель председателя областного отделения фонда "Махалля" Р.Турсунова. Выступившие отметили значимость деятельности фонда "Соглом авлод учун", которая направлена на оздоровление детей, пропаганду здорового образа жизни.

Директор Навоийского областного филиала благотворительного фонда "Соглом авлод учун" Ф.Рахимова подвела итоги 20-летней деятельности общественной организации, рассказала о проектах, реализованных фондом с начала текущего года. Так, с января 158 нуждающихся жителей Канимехского района получили со стороны фонда необходимые лекарственные препараты, воспитанникам специнтерната №22 Канимехского и №25 Карманинского районов подарена зимняя и летняя обувь, зарафшанцам Э.Табаровой и А.Равшанову - инвалидные коляски. Врачи поезда "Саломатлик" оказали квалифицированную медицинскую помощь жителям отдаленных районов региона.

Трогательной частью мероприятия стал выход на сцену детей, поблагодаривших "Соглом авлод учун" за оказанное содействие и помощь в дорогостоящем лечении. От имени фонда в торжественной обстановке были вручены благодарственные письма и цветы партнерским организациям за их бескорыстную помощь и выражена уверенность в дальнейшем сотрудничестве на благо здоровья жителей региона.

В завершение юбилейного мероприятия выступили творческие коллективы ДК "Ширин".

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