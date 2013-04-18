В Андижанской области прошли мероприятия по борьбе с наркоманией

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. На этой неделе в колледжах Ходжаабадского района Андижанской области будет проведено 5 мероприятий в рамках программы "Противодействие распространению наркотиков среди молодежи". В настоящий момент 3 из них уже успешно завершены.

В проведении мероприятий принимали участие сотрудники внутренних дел, которые провели ряд бесед о вреде употребления наркотиков и алкоголя. Также студентам показали документальный фильм на тему судьбы лиц, отбывающих тюремное закулючение, после чего прошло его обсуждение с участием педагогов, психологов и представителей инспекции по делам несовершеннолетних. Студенты проявляли интерес, задавая вопросы, активно обсуждая увиденное.

- Подобные мероприятия интересуют наших учащихся, – рассказывает куратор группы Наргиза Шавкатовна, - они с энтузиазмом подготавливают стенгазеты и плакаты на заданную тему. Общаясь со специалистами, задают множество вопросов. Стараемся удовлетворять интерес и довольно часто проводим беседы о вреде курения, употребления наркотиков и алкоголя. Проведенная работа в первую очередь направлена на предотвращение правонарушений со стороны молодежи.

Кроме того, была разработана программа и согласно которой проведены встречи с учащимися общеобразовательных школ района. Старшеклассники подготовили и провели презентации на тему борьбы с наркоманией, а также провели конкурсы плакатов на эту тему.

Мероприятия продолжаются.

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